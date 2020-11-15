У Білорусі на протестах затримали понад 600 людей

Кількість затриманих під час акцій протесту в Білорусі 15 листопада становить понад 600 осіб.

Станом на 18.00 у списку правозахисного центру Вясна вже 630 імен затриманих та він постійно доповнюється.

Переважна більшість були затримані в Мінську.

Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Також затримання відбувалися у Гродно, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобині, Вітебську, Бобруйську.

Протести у Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що проти чинної влади Білорусі ведеться терористична війна. У країні протести стали більш радикальними і учасники протесту вже перейшли “червону” межу.

Лукашенко назвав дії учасників страйку, які намагалися блокувати роботу залізниці, терористичною загрозою.

Джерело: Вясна