PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Андрій Жигайло |

У Білорусі на протестах затримали понад 600 людей

Кількість затриманих під час акцій протесту в Білорусі 15 листопада становить понад 600 осіб.

Станом на 18.00 у списку правозахисного центру Вясна вже 630 імен затриманих та він постійно доповнюється.

Переважна більшість були затримані в Мінську.

ЧитайтеПротести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Також затримання відбувалися у Гродно, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобині, Вітебську, Бобруйську.

Протести у Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що проти чинної влади Білорусі ведеться терористична війна. У країні протести стали більш радикальними і учасники протесту вже перейшли “червону” межу.

Лукашенко назвав дії учасників страйку, які намагалися блокувати роботу залізниці, терористичною загрозою.

Джерело: Вясна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка