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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Батько – наркоман, мати – пияка: що відомо про винуватця ДТП на Окружній

У Києві обрали запобіжний захід Дмитру Ломакіну, який влаштував ДТП на Окружній. 23-річний водій таксі на смерть збив двох людей на зупинці та ще двох покалічив.

Винуватця аварії суд відправив у СІЗО, без можливості вийти під заставу. Дмитро може сісти за ґрати на 10 років.

Що відомо про Дмитра Ломакіна

Водійський стаж у Дмитра лише два роки, а він уже встиг заробити п’ять протоколів – через непристебнутий пасок, неправильне паркування та три штрафи за перевищення швидкості. На своїй сторінці в соцмережі хлопець хизувався відео з гонитвою київськими вулицями.

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Однак адвокат хлопця Андрій Більковець зазначає, що ці відео Дмитро не знімав, а просто монтував та публікував у соцмережах.

Під судом на Дмитра очікувала його бабуся Ніна Іванівна, яка розповіла, що привезла з села теплі речі

За її словами, Дмитро сирота, його батько-наркоман все життя провів у тюрмах, мати – випивала, тож їх позбавили батьківських прав. Виріс Дмитро у названій родині.

Жінка також додала, що допомагала Дмитру винаймати житло у столиці.

ДТП на Окружній у Києві

13 листопада о 08.00 водій таксі Uber зіткнувся з двома автомобілями Hyundai, вилетів на тротуар, де збив пішоходів.

Внаслідок аварії 41-річна жінка загинула на місці, а 60-річна киянка померла дорогою до лікарні. Ще двох людей госпіталізували.

За фактом ДТП на Окружній дорозі в Києві у Святошинському районі прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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