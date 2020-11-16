Житель Київської області шахрайським способом заволодів квартирою у центрі столиці по вулиці Чорновола, що належала померлій особі.

Для цього чоловік скористався чужим паспортом та підробленим договором дарування.

Далі підозрюваний відчужив дорогу нерухость на користь третіх осіб, чим завдав шкоду територіальній громаді Києва, яка має право на визнання спадщини від умерлою, на загальну суму понад 1 млн грн.

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Повідомлено підозру за двома статтями ККУ – ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

На квартиру накладено арешт.

У Львові банда шахраїв у таким спосіб заволоділа кількома квартирами і гаражами.

Вони відбирали житло у законних власників, перереєстровували на підставі фіктивних документів, а потім продавали. Попередній збиток, заподіяний потерпілим, оцінюється у більш ніж 10 млн грн.