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Факти / Надзвичайні події
Андрій Жигайло |

У Києві водій на Chevrolet Camaro зніс 50 метрів огорожі трамвайних шляхів

Під час ДТП у Києві на вулиці Жилянській водій Chevrolet Camaro зніс 50 метрів огородження швидкісного трамвая.

Постраждалих у аварії немає, але рух по вулиці ускладнений.

Також не працює маршрут швидкісного трамваю.

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На місці працює поліція і працівники трамвайного депо.

Вартість таких американських машин починається від 400 тис. грн.

ДТП на Окружній

13 листопада о 08.00 водій таксі Uber зіткнувся з двома автомобілями Hyundai, вилетів на тротуар, де збив пішоходів.

Внаслідок аварії 41-річна жінка загинула на місці, а 60-річна киянка померла дорогою до лікарні. Ще двох людей госпіталізували.

За фактом ДТП на Окружній дорозі в Києві у Святошинському районі прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Джерело: ДТП.kiev.ua

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