Під час ДТП у Києві на вулиці Жилянській водій Chevrolet Camaro зніс 50 метрів огородження швидкісного трамвая.
Постраждалих у аварії немає, але рух по вулиці ускладнений.
Також не працює маршрут швидкісного трамваю.
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На місці працює поліція і працівники трамвайного депо.
Вартість таких американських машин починається від 400 тис. грн.
ДТП на Окружній
13 листопада о 08.00 водій таксі Uber зіткнувся з двома автомобілями Hyundai, вилетів на тротуар, де збив пішоходів.
Внаслідок аварії 41-річна жінка загинула на місці, а 60-річна киянка померла дорогою до лікарні. Ще двох людей госпіталізували.
За фактом ДТП на Окружній дорозі в Києві у Святошинському районі прокуратура відкрила кримінальне провадження.