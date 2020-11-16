У місті Стебник Львівської області медиків звинувачують у смерті пацієнта, якого ніби-то викинули з лікарні та не надали необхідну допомогу.

Місцева мешканка Оксана Вербицька розповіла, що на вулиці помітила пенсіонера, який благав про допомогу. Чоловікові було зле, він хапався за серце. Жінка кинулася на порятунок. Спершу викликала швидку, але марно.

За словами Оксани, диспечери швидкої допомоги двічі кинули слухавку. Невідкладної допомоги потребував 72-річний вчитель англійської мови Петро Васильович.

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Чоловіка впізнала ще одна жінка, яка проходила повз. Вона з Оксаною Вербицькою посадила чоловіка на лавочку. Жінки попросили про допомогу водія маршрутки, який одразу погодився. Саме на маршрутці чоловіка привезли до лікарні.

– Потім виходить медсестра чи лікар, я не знаю. Бере його за комір і викидує з приймального відділення. Виштовхує. Людина падає на поріг, синіє, тоді вони беруть його на примус всередину, – розповіла Оксана Вербицька.

Місцеві мешканці вимагають справедливого покарання для медиків та збираються писати заяву до прокуратури.

Однак у лікарні запевняють, що інформація опублікована у Facebook не відповідає дійсності.

– Дуже багато бруду. Ми робили все, що могли, як тільки пацієнта привезли, навіть водій зі швидкої допомагав відкривати двері та заносити чоловіка. Його завели всередину, одразу вивели, бо було ухвалене рішення, що пацієнт є тяжким і його хотіли везти у Дрогобич, – розповіла в.о. головного лікаря стебницької міської лікарні Наталія Стецик.

Також медики продемонстрували записи з камер відеоспостереження, на яких видно, що Петра Васильовича не виганяли, а все тривало не годину, а лише 4 хв.

Істину у цій історії шукатимуть і правоохоронці, адже слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі пенсіонера.

Смерть жінки після операції