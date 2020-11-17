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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

ФОПи штурмують Раду після провалу законопроекту про касові апарати

17 листопада під Верховною Радою відбуваються сутички між мітингувальниками та поліцією.

ФОПи намагаються прорватися до будівлі через провал законопроекту про відстрочення запровадження касових апаратів.

За інформацією поліції, вони почали ламати паркан, аби пройти на територію, яка охороняється. Правоохоронці перешкоджали їм, через що виникли короткотривалі сутички.

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Нині інформації про затриманих немає, щодо постраждалих вона уточнюється.

Поліція закликає громадян припинити протиправні дії.

Провал законопроекту

17 листопада народні депутати не підтримали законопроект №4313-Д про запровадження касових апаратів для підприємців.

Проти ініціативи проголосували 288 народних депутатів.

Водночас у вівторок у центрі Києва проводяться акції підприємців – під Радою і під Кабміном. Люди вийшли на мітинги з вимогами скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу, а також ухвалити законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Детальніше про засідання Верховної Ради 17 листопада читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Поліція Києва, Kyiv LIVE, PavlovskyNews

Фото: Dreamstime

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