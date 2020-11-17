На Алясці Boeing збив ведмедя під час посадки

В аеропорту міста Якутат на Алясці Boeing 737-700 авіакомпанії Alaska Airlines під час посадки збив бурого ведмедя.
Двоє звірів переходили злітно-посадкову смугу. Пілоти змогли пропустити ведмедів так, що вони перетнули смугу під судном. Однак після цього капітан літака відчув удар у лівий борт.
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Тварина загинула внаслідок зіткнення.
На борту судна перебували члени екіпажу і шість пасажирів.
В Росії ведмідь загриз пенсіонерку
В Росії на півдні Сахаліну в Холмському районі ведмідь напав на пенсіонерку на дачній ділянці. Жінка померла від отриманих травм.
Надзвичайна подія сталася на території садівничого некомерційного товариства Залізничник. Ведмідь напав на пенсіонерку і поволік її в ліс.