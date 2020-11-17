На Алясці Boeing збив ведмедя під час посадки

В Росії на півдні Сахаліну в Холмському районі ведмідь напав на пенсіонерку на дачній ділянці. Жінка померла від отриманих травм.

Надзвичайна подія сталася на території садівничого некомерційного товариства Залізничник. Ведмідь напав на пенсіонерку і поволік її в ліс.