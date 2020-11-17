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Євгенія Шапоренко |

Погрожувала розстріляти чиновників: у США заарештували жінку через пост у Twitter

У Флориді (США) заарештували жінку, яка у Twitter погрожувала розстріляти губернатора Рона Десантіса та сенаторів Марко Рубіо та Ріка Скотта.

55-річна Карен Джонс з округу Палм-Біч, нібито розмістила у своєму твіті: Десантіс, Рік Скотт і Марко Рубіо грабують мій штат. Я хочу їх розстріляти.

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Її пост ретвітнув репортер Washington Post, який поділився статтею про запропонований анти-мафійський закон.

Карен заявила, що її твіт про розстріл був жартом.

Проте за словами детектива, у повідомленні не помітно, що Джонс жартує.

Twitter приховав 300 тис. дописів

Соціальна мережа Twitter у період виборів президента США близько 300 тис. дописів позначила як спірні та такі, що потенційно вводять в оману.

У компанії відзначили, що ці повідомлення складають приблизно 0,2% від усіх опублікованих.

Джерело: NYP

Фото: Unsplash

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