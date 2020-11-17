У Черкасах 14 листопада зник 70-річний пенсіонер, а через два дні його розчленоване тіло знайшли родичі у підвалі будинку на вулиці Надпільній.

За їх словами, чоловік зловживав спиртним та більше часу проводив не вдома.

Слідчі встановлюють обставини, за яких сталося вбивство, та коло підозрюваних у злочині.

Більше буде відомо після вилучення відео з приватних камер спостереження.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Труп дівчини в Голосіївському лісі

У Києві перед вихідними на території Голосіївського лісу недалеко від будинку №60/3 по вулиці Ягідній знайшли труп дівчини.

На тілі виявлено ознаки насильницької смерті. Поруч не було жодних документів, тільки косметичка золотистого кольору, тому поліція опублікувала прикмети вбитої.