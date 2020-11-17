ДТП у Вінницькій області – є загиблий і постраждалі

У Вінницькій області на автодорозі Вінниця – Жмеринка сталася аварія. За попередньою інформацією, легковик виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою Renault.
Внаслідок ДТП 28-річний водій легковика загинув на місці. Четверо пасажирів Renault Sandero отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували.
Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Воно передбачає до восьми років позбавлення волі.
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ДТП на Житомирщині
17 листопада у Житомирській області сталася смертельна ДТП. У результаті лобового зіткнення вантажного автомобіля з легковим загинули троє осіб.
Водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись у напрямку Києва, та зіткнувся з вантажівкою Scania.
За кермом легковика був 18-річний житель Львівської області, який загинув на місці.