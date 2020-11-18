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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Майже 50 ДТП за ніч: наслідки першого снігу у Києві

У Києві за ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.

Про це повідомила патрульна поліція столиці.

Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без потерпілих, – розповіли у патрульній поліції.

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Найбільше аварій зафіксували в Оболонському районі столиці – 10, а найменше у Подільському – 1.

У патрульній поліції закликали всіх учасників дорожнього руху зважати на погодні умови та не порушувати ПДР.

  • Перший сніг у Києві – за ніч сталося майже 50 ДТП
  • Перший сніг у Києві – за ніч сталося майже 50 ДТП
Майже 50 ДТП за ніч: наслідки першого снігу у Києві / 1 фотография

ДТП на Житомирщині

17 листопада у Житомирській області сталася смертельна ДТП. У результаті лобового зіткнення вантажного автомобіля з легковим загинули троє осіб.

Водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись у напрямку Києва, та зіткнувся з вантажівкою Scania.

За кермом легковика був 18-річний житель Львівської області, який загинув на місці.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Інформатор

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