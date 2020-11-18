У Києві затримали шахраїв, які підробляли документи для легалізації авто з ЄС та США

Нацполіція затримала шахраїв, які виготовляли та реалізовували від імені офіційної установи підроблену документацію на автомобілі, завезені в Україну з країн Євросоюзу та США.

Зловмисники налагодили схему виробництва та збуту на території України підроблених сертифікатів на транспортні засоби іноземної реєстрації для їх подальшої легалізації та реєстрації у сервісних центрах МВС України.

– Для цього вони через інтернет отримували відомості про юридичну особу, сканкопію наказу про її призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке Мінінфраструктури внесене в перелік призначених органів сертифікації, – повідомили у Нацполіції.

Організатором злочинної групи виявився 32-річний мешканець Києва, який створив вебресурс з номерами телефонів для прийняття замовлень від клієнтів. Після цього інші члени угрупування підробляли сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені зазначеного товариства.

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До шахрайської схеми були залучені жителі Київської та Житомирської областей віком від 28 до 38 років. Вони приймали замовлення на сертифікацію автомобіля, а після отримання оплати надсилали фальшиві документи поштою. Усім клієнтам пояснювали, що працюють дистанційно через карантинні заходи.

За даними Нацполіції, зловмисники понад 200 разів ошукали громадян на суму в майже 1 млн грн.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

А також за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.



























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Під час обшуків були вилучені бланки сертифікатів, кліше з підписами, підроблені печатки офіційних установ, пристрій для штампування, чорну документацію, комп’ютерну техніку, телефони та сім-картки.

Організатору та трьом його спільникам оголошено про підозру в ст. 190 (Шахрайство), ст .28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 358 КК України.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу учасникам угрупування у вигляді тримання під вартою. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.