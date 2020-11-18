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Віталій Плахта |

Портал у Пекло: в Харкові на ринку обвалився асфальт

Увечері 18 листопада на території Новосалтівського ринку в Харкові сталося обвалення асфальту.

Очевидні зняли дві величезні ями поміж кіосками, з яких виходить пара.

Портал у Пекло: в Харкові на ринку обвалився асфальт

На відео видно, що працівники ринку ризикують своїм життям, щоб врятувати товар.

Попередньо, люди не постраждали внаслідок обвалення асфальту.

Аварія сталася через прорив труби теплопостачання біля входу на ринок, пишуть місцеві Telegram-канали.

Фото: ХХ

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