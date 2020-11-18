У Львові 37-річний чоловік після виходу з психіатричній лікарні влаштував гучне святкування, яке закінчилося вбивством.
Він до смерті закатував свого гостя, який прожив у нього кілька днів.
Сусіди боялися чоловіка, до шуму з його квартири давно звикли, тому тієї фатальної ночі не звернули уваги на гуркіт з першого поверху.
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Мати вранці прибігла до сусідів, щоб вони викликали швидку для гостя, проте було пізно – він вже не дихав.
Жінка запевняла, що її син нікого не вбивав і вчинила скандал, бо не встигла перед приїздом поліції нагодувати його.
Експерти припускають, що фатальний удар по голові потерпілий отримав пляшкою.
Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.
Вбивство в Одесі
В Одесі 44-річний чоловік убив свого 42-річного знайомого, а тіло вісім днів ховав на балконі.
Між ними виник конфлікт під час спільних посиденьок – власник квартири завдав ножове поранення гостю, від якого той помер.
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.