У Львові 37-річний чоловік після виходу з психіатричній лікарні влаштував гучне святкування, яке закінчилося вбивством.

Він до смерті закатував свого гостя, який прожив у нього кілька днів.

Сусіди боялися чоловіка, до шуму з його квартири давно звикли, тому тієї фатальної ночі не звернули уваги на гуркіт з першого поверху.

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Мати вранці прибігла до сусідів, щоб вони викликали швидку для гостя, проте було пізно – він вже не дихав.

Жінка запевняла, що її син нікого не вбивав і вчинила скандал, бо не встигла перед приїздом поліції нагодувати його.

Експерти припускають, що фатальний удар по голові потерпілий отримав пляшкою.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Вбивство в Одесі

В Одесі 44-річний чоловік убив свого 42-річного знайомого, а тіло вісім днів ховав на балконі.

Між ними виник конфлікт під час спільних посиденьок – власник квартири завдав ножове поранення гостю, від якого той помер.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.