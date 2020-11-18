У Росії мати задушила двох дітей і пішла запивати горе

У Російській Федерації жінка вбила своїх дітей, після чого пішла запивати горе. У Москві слідчі знайшли у квартирі житлового будинку тіла двох дітей, їм було близько п’яти та трьох років.

Горе-мати зізналася, що задушила їх. За її словами, таке рішення вона ухвалила раптово, а після скоєного пішла вживати алкогольні напої.

Тривають слідчі дії щодо справи, жінці призначили експертизу у психіатра.

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Син вбив батька, ставши на захист сестри

У Києві чоловік хотів зґвалтувати своїх дітей – хлопчика та дівчинку. Але 15-річний син не стерпів такої поведінки та напав на батька з ножем.

У результаті тілесних ушкоджень 59-річний чоловік помер. Хлопчику загрожує до 15 років за ґратами.

Джерело: Головне слідче управління в місті Москва