18 листопада на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі населеного пункту Мар’їнка бойовики застосували стрілецьку зброю, повідомили у прес-центрі ООС.

Вогонь у відповідь не відкривали.

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Від початку поточної доби порушень умов домовленостей. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

План дій по Донбасу

Україна подала План дій по Донбасу до ОБСЄ та до Тристоронньої контактної групи.

Він є реалістичним та у ньому прописані конкретні кроки і дати, вважає президент України Володимир Зеленський.

Чи погодиться Російська Федерація на цей план, Зеленський не впевнений.