Знищено 9 будівель: гендиректору заводу Радар повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили підозру генеральному директору Київського заводу Радар за неналежне виконанні службових обов’язків.

Його робота спричинила тяжкі наслідки, повідомляє Київська міська прокуратура.

– Слідством встановлено, що внаслідок неналежного виконання генеральним директором своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного майна, під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовником повністю знищено дев’ять будівель, які перебувають на балансі заводу, – зазначено в повідомленні.

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У результаті державним інтересам було завдано збитків на суму понад 3,6 млн грн.

Триває досудове розслідування.

Завод Радар

Київський завод Радар – підприємство з виробництва бортових радіолокаційних комплексів, метеонавігаційних станцій, апаратури спеціального призначення.

Простір заводу Радар адаптують під сучасні міські потреби без втручання в історичний вигляд будівель. Архітектурне бюро індивідуальних рішень, що перемогло у відкритому аукціоні на оренду цієї нерухомості 4 вересня, реновує 16 800 м. кв. приміщень із збереженням первісного вигляду заводу.

Джерело: прокуратура Києва