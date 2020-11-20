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Факти / Надзвичайні події
Андрій Жигайло |

На Донбасі під час обстрілу отримав поранення український боєць – штаб ООС

19 листопада бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню.

Поранений один український військовий, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки стріляв ворожий снайпер.

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З початку доби російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію у районі Шумів. Втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає.

Обмін полоненими

Українська сторона в складі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін утримуваними до 24 грудня цього року, а саме до Різдва.

Проте поки РФ блокує розгляд цього питання.

Джерело: Штаб ООС

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