19 листопада бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню.
Поранений один український військовий, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки стріляв ворожий снайпер.
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З початку доби російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію у районі Шумів. Втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає.
Обмін полоненими
Українська сторона в складі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін утримуваними до 24 грудня цього року, а саме до Різдва.
Проте поки РФ блокує розгляд цього питання.