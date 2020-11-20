У Чернігівській області пацієнтку з підозрою на коронавірус лікарі відправили завершувати лікування вдома.

У 74-річної жінки виявили двобічну пневмонію, однак тест вірус не підтвердив. Пенсіонерка почувалася недобре і просила залишити її у лікарні.

Однак лікарі ухвалили рішення, що пацієнтка може долікуватися вдома.

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Однак жінці стало зле, її повторно госпіталізували, але цього разу лікарям не вдалося врятувати її життя. Жінка померла.

Знайомі померлої звинувачують лікарів у халатності. Медики виправдовуються, що вона сама хотіла поїхати додому.

Нині у регіоні проводиться перевірка.

ПЛР-тест у Рівному

У Рівному медпрацівник здійнив забір матеріалу для ПЛР-тесту на коронавірус у пацієнтки через вікно поліклініки.

Відео інциденту потрапило до мережі.

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