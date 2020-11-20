У четвер в результаті вибуху міни в місті Ходейда на березі Червоного моря в Ємені загинули три мирні жителі.

Про це повідомив військовий представник уряду Ємену.

Чиновник звинуватив повстанців-хуситів в установці мін, коли вони контролювали цей район.

Він також додав, що повстанці-хусити випустили чотири ракети Катюша по житловому кварталу на півдні Ходейда, викликавши жах і страх серед жителів.

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Перемир’я між урядом та повстанцями

У портовому місті Ходейда, життєво важливому для мільйонів людей, які помирають від голоду, уряд і повстанці-хусити уклали хитке перемир’я, коли в грудні 2018 року досягли перемир’я в Стокгольмі за підтримки ООН.

Перемир’я розглядалося як перший етап на шляху до загальнонаціонального припинення вогню, який закінчить громадянську війну в Ємені.

Ходейда знаходиться під контролем хуситів, яких підтримує Іран, а урядові війська просунулися в південні і східні райони. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях перемир’я.

Громадянська війна у Ємені триває з кінця 2014 року, коли ополченці хусити захопили контроль над кількома північними провінціями і витіснили міжнародно визнаний уряд президента Абд-Раббі Мансура Хаді зі столиці Сани.

Джерело: Сіньхуа