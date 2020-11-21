У суботу, 21 листопада, станцію метро Хрещатик у Києві зачиняли на вхід та вихід через повідомлення про мінування.

О 16.36 в КМДА повідомили про тимчасове призупинення роботи об’єкта, а також пересадки на станцію Майдан Незалежності.

О 17.15 метро знову відчинили, вибухонебезпечних предметів фахівці не виявили.

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Тимчасове закриття станції Хрещатик спровокувало скупчення людей на пересадочному вузлі Театральна-Золоті ворота.

Дзвінки про мінування

В Україні почали частіше фіксувати неправдиві дзвінки про мінування різних об’єктів – станцій метро, мостів, поштових відділень і навіть аеропортів.

За ці дії загрожує відповідальність – штрафи, арешт або навіть позбавлення волі.

Детальніше про те, що загрожує за неправдиве інформування про мінування в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.