Вибух у Винниках: вибухнула киснева станція

У госпіталі у Винниках Львівської області стався вибух під час заправки кисню.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що бригади швидких виїхали ввдразу. Тому зараз хворих евакуйовують.

– У Винниках позаштатна ситуація з киснем у обласному військовому госпіталі. Попередньо, йдеться про вибух під час заправки. Декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед них є й важкі.

Також Андрій Садовий зазначив, що загалом в лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме Лікарня швидкої допомоги, п’ятеро з них в реанімації. Ще 12 людей заберуть у 8-му лікарню.

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У Винниках на Львівщині в лікарні вибухнула киснева станція – пацієнтів евакуювали / 4 фотографии

Пізніше Андрій Садовий повідомив, що подачу кисню у Винниківському госпіталі відновили. Всі пацієнти, яких евакуювали до Лікарні швидкої допомоги, завершать лікування вже на місці.

Вибух на Харківщині

28 жовтня під Харковом прогримів вибух. Задимлення виникло на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району.

У Харківгазі підтвердили, що внаслідок вибуху постраждало 10 працівників, двоє з яких загинули. Компанія взяла на себе витрати, пов’язані з лікуванням постраждалих, а також організаційні заходи, пов’язані з наслідками цієї трагедії.