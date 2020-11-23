Поліція Київської області 23 листопада отримала анонімне повідомлення про нібито мінування однієї з автозаправних станцій в селі Ходосівка 2 кг тротилу.
Слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінологи обстежили територію АЗС, але не жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.
Водночас поліцейським вдалося оперативно встановити та затримати псевдомінера. Ним виявився 27-річний житель Обухова.
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Він був напідпитку і заради розваги повідомив про замінування.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 259 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Дзвінки про мінування
В Україні почали частіше фіксувати неправдиві дзвінки про мінування різних об’єктів. За ці дії загрожує відповідальність – штрафи, арешт або навіть позбавлення волі.
Детальніше про те, що загрожує за неправдиве інформування про мінування в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.