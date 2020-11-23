PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Блекаут в Одесі: чому місто залишилося без електропостачання

В Одесі 23 листопада сталося аварійне вимкнення світла через поломку в електромережі.

Без електропостачання Люстдорф, Таїрова та частина Черемушек.

Серйозна аварія сталася на 110-кіловольтній лінії між підстанціями Новоодеська та Таїрова, в районі Сухолиманського.

До слова, вимкнення світла спровокувало і транспортний колапс у місті. Не курсують трамвайні і тролейбусні маршрути, які з’єднують центральну частину міста з житловими масивами Таїровський та Черемушки.

Вимкнення електропостачання у Києві

У Києві невідомий чоловік піднявся на високовольтну електроопору. За попередніми даними, чоловік планував вкоротити собі віку.

Через інцидент електрикам довелося знеструмити лівий берег.

За деякий час рятувальники таки зняли порушника з електроопори. Електрики  відновили електропостачання на лівий берег столиці.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка