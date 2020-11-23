В Одесі 23 листопада сталося аварійне вимкнення світла через поломку в електромережі.

Без електропостачання Люстдорф, Таїрова та частина Черемушек.

Серйозна аварія сталася на 110-кіловольтній лінії між підстанціями Новоодеська та Таїрова, в районі Сухолиманського.

До слова, вимкнення світла спровокувало і транспортний колапс у місті. Не курсують трамвайні і тролейбусні маршрути, які з’єднують центральну частину міста з житловими масивами Таїровський та Черемушки.

Вимкнення електропостачання у Києві

У Києві невідомий чоловік піднявся на високовольтну електроопору. За попередніми даними, чоловік планував вкоротити собі віку.

Через інцидент електрикам довелося знеструмити лівий берег.

За деякий час рятувальники таки зняли порушника з електроопори. Електрики відновили електропостачання на лівий берег столиці.