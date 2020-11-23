Харківська поліція кілька днів тому отримала заяву від 33-річної жінки про те, що в будинку по вулиці Академіка Павлова сусід зґвалтував її 15-річну доньку.

Підозрюваний у злочині – раніше судимий 44-річний чоловік. Він переховувався у селищі Великий Бурлук, де вранці 23 листопада його затримали.

Того ж дня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Дівчина розповіла, з вечора 17 листопада і до ранку 18 листопада перебувала в квартирі сусіда, який силою затягнув її туди, а потім зв’язав та зґвалтував.

Читайте: На Одещині пастух зґвалтував 12-річного односельця

Поліція відкрила провадження за двома статтями – зґвалтування та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Вдома у підозрюваного вилучили речові докази. Проводяться судові експертизи.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Зґвалтуваня у Києві

У Києві безхатько намагався зґвалтувати 19-річну дівчину.

Однак цьому завадила перехожа. Постраждала викликала поліцію.

Детальніше про зґвалтування у Києві читайте на Фактах ICTV.