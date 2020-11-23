У Словаччині автобус, у салоні якого знаходилися українці, потрапив у аварію. В результаті інциденту поблизу міста Тековське Нємце загинула 62-річна жінка.

Також в лікарню з травмами госпіталізували водія та одного пасажира. Український водій, ймовірно, заснув за кермом автомобіля Mercedes Sprinte та врізався у вантажівку з цистерною.

Обидва шофери здали тест на наявність алкоголю у крові, вони виявилися негативними.







У Словаччині розбився автобус з українцями – померла жінка / 2 фотографии

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Українець загинув внаслідок ДТП у Польщі

30-річний громадянин України загинув внаслідок аварії в Польщі. Українець тікав від місцевої поліції і в результаті самостійно спровокував дорожньо-транспортну пригоду.

Водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем.

Джерело: Поліція Словаччини

Фото: Поліція Словаччини