У Словаччині розбився автобус з українцями – померла жінка

У Словаччині автобус, у салоні якого знаходилися українці, потрапив у аварію. В результаті інциденту поблизу міста Тековське Нємце загинула 62-річна жінка.
Також в лікарню з травмами госпіталізували водія та одного пасажира. Український водій, ймовірно, заснув за кермом автомобіля Mercedes Sprinte та врізався у вантажівку з цистерною.
Обидва шофери здали тест на наявність алкоголю у крові, вони виявилися негативними.
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Українець загинув внаслідок ДТП у Польщі
30-річний громадянин України загинув внаслідок аварії в Польщі. Українець тікав від місцевої поліції і в результаті самостійно спровокував дорожньо-транспортну пригоду.
Водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем.
Джерело: Поліція Словаччини
Фото: Поліція Словаччини