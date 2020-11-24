Генеральний директор КБ Південне Олександр Дегтярьов помер від коронавірусу.

В Офісі президента висловили співчуття родині та близьким.

– Ще одна втрата. Ще одна біль. Сьогодні зловісний коронавірус забрав ще одного українця – Олександра Дегтярьова, генерального директора КБ Південне. Він був з тих, чиє життя зберігала для нас велику мрію. Про Україну, яка може, яка хоче, і буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи і розширювати горизонти. Він – один з найдосвідченіших фахівців нашої аерокосмічної галузі, – йдеться в повідомленні Офісу президента.

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Також в ОП також додали, що Олександр Дегтярьов розумів на 100% важливість інтеграції України в глобальну роботу з розширення можливостей людства у космосі. Україна обов’язково відновить свій потенціал в аерокосмічній галузі.

Олександр Дегтярьов народився 31 жовтня 1951 року. Працював в КБ Південне з 1975 року. Академік Національної академії наук України (2015). Нагороджений орденами За заслуги III і II ступенів (2002, 2011).

Помер Роман Віктюк

На 84-році життя 17 листопада помер театральний режисер та народний артист Роман Віктюк. Він помер від ускладнень, які спричинив коронавірус, у лікарні Бахрушиних.

23 листопада його поховали у Львові.

27 жовтня Віктюка госпіталізували з коронавірусом. У лікарні його стан погіршився, він знаходився в реанімації.