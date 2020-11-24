PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

Хотіли фото: на Полтавщині двох хлопців вдарило струмом на даху потяга

На Полтавщині 18-річного та 17-річного хлопців вдарило струмом на даху потяга, коли вони намагалися сфотографуватися.

Трагедія сталася 23 листопада, близько 23.00. Товариші фотографувалися на даху вантажного вагона, що стояв у Миргороді.

Читайте: Заради селфі: в Одесі юнак отримав опіки всього тіла через удар струму на потязі

У результаті удару струмом старший хлопець отримав 30% опіків тіла, його госпіталізували до реанімації. Молодший з опіками обличчя перебуває у хірургії.

Нині поліція проводить подальшу перевірку, аби прийняти рішення щодо ситуації.

На Львівщині 17-річного хлопця вдарило струмом на даху потяга

У Львівській області юнак отримав ураження електричним струмом на залізничній станції у селищі Красне. Він виліз зі своїм другом на вагон та почав позувати.

Раптом він вхопився  руками за високовольтну лінію електропередач, від якої отримав ураження струмом і впав на землю. Його госпіталізували до лікарні з опіками тіла.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору