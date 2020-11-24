На Полтавщині 18-річного та 17-річного хлопців вдарило струмом на даху потяга, коли вони намагалися сфотографуватися. Трагедія сталася 23 листопада, близько 23.00. Товариші фотографувалися на даху вантажного вагона, що стояв у Миргороді. Читайте: Заради селфі: в Одесі юнак отримав опіки всього тіла через удар струму на потязі У результаті удару струмом старший хлопець отримав 30% опіків тіла, його госпіталізували до реанімації. Молодший з опіками обличчя перебуває у хірургії. Нині поліція проводить подальшу перевірку, аби прийняти рішення щодо ситуації.

На Львівщині 17-річного хлопця вдарило струмом на даху потяга

У Львівській області юнак отримав ураження електричним струмом на залізничній станції у селищі Красне. Він виліз зі своїм другом на вагон та почав позувати.

Раптом він вхопився руками за високовольтну лінію електропередач, від якої отримав ураження струмом і впав на землю. Його госпіталізували до лікарні з опіками тіла.