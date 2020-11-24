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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Лежала оголена: в Затоці на узбережжі знайшли тіло жінки

У курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області на узбережжі Чорного моря виявили мертвою оголену жінку.

 – Жінку, 1967 року народження, без зовнішніх ознак насильства виявили вчора, 23 листопада. Поруч поліцейські знайшли акуратно складені речі, – повідомили у Нацполіції Одеської області.

Загибла виявилась жителькою одного із сіл Білгород-Дністровського району. За попередніми даними, її смерть настала внаслідок утоплення та переохолодження.

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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою самогубства) КК України.

Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання результатів судово-медичної експертизи. Наразі слідство триває.

Надзвичайні ситуації

У Києві рятувальники з води дістали тіло чоловіка. Водолази загону спеціального призначення за допомогою моторного човна та водолазно-рятувального обладнання дістали тіло та передали його слідчо-оперативній групі.

Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронцями.

Джерело: Нацполіція

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