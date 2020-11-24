На Закарпатті чоловік хотів вивезти доньку в Італію за фальшивим документом

На кордоні з Угорщиною у Закарпатській області чоловік намагався виїхати з країни з 14-річною дочкою за підробним дорученням.

Житель Івано-Франківщини разом з дитиною 23 листопада прибули до пункту пропуску Тиса. Сказали, що їдуть до матері дівчинки, яка працює в Італії.

Однак, правоохоронці знайшли ознаки підробки на дорученні від Генерального Консульства України в Мілані щодо виїзду неповнолітньої за межі України.

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Відтиск печатки Генконсульства відрізнявся від встановленого зразка, а реквізити бланку містили орфографічні помилки. Батька та неповнолітню дочку не пропустили на кордоні.

За підроблення документів передбачено покарання за ст.358 ККУ – штраф або обмеження волі на строк до двох років.

В Маріуполі засудили жінку за продаж сина

На Донеччині мешканку Маріуполя засудили за фактом торгівлі людьми, а саме за продаж своєї малолітньої дитини. 19-річна жінка впродовж двох місяців займалася пошуком потенційних клієнтів для продажу новонародженого сина, якого хотіла продати за 400 тис. грн. За ці гроші вона планувала купити квартиру та автомобіль.

Суд міста призначив їй шість років позбавлення волі за ст. 149 КК України.

Фото: Держприкордонслужба