У Державній службі морського та річкового транспорту системно вимагали хабарі від майбутніх моряків за безперешкодну здачу іспитів.

Чиновникам вдалось створити схему, за якою вони щомісяця отримували майже мільйон гривень хабарів, повідомили у СБУ.

Схему організували колишні та чинні посадовці держустанови. Як зазначають в СБУ, вони змовились зі службовими особами навчальних закладів з підготовки моряків.

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Отримували мільйон щомісяця: у Держслужбі морського транспорту системно вимагали хабарі / 7 фотографий

– З кожного кандидата, що хотів отримати посвідчення судноводія малого та маломірного судна, вимагали по 10 тис. грн хабаря. Таким чином посадовці щомісяця заробляли майже мільйон гривень за фіктивне навчання, – повідомили у СБУ.

У приміщенні Київської держаної академії водного транспорту здійснювалось ”формальне” проходження тестів. Після цього Держслужба морського та річкового транспорту видавала кандидатам посвідчення судноводія.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

СБУ затримали терориста

Служба безпеки України викрила колишнього учасника терористичної організації ЛНР, який воював проти сил антитерористичної операції.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що у 2015 році мешканець Харкова воював командиром відділення шостого окремого мотострілкового козачого полку імені Платова.

Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов снайперську підготовку й отримав посаду розвідник-снайпер.