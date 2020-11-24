У Києві кіберполіція викрила двох інтернет-торгівців, які продавали фальсифіковані продукти харчування під виглядом відомих українських брендів.

Зловмисники налагодили незаконне виробництво спецій, дріжджів, кондитерських та макаронних виробів у цехах та складах. Товар фасували в упаковки з назвами відомих брендів.

Аби активно реалізовувати продукцію, чоловіки створили інтернет-магазин, а також популяризували фальсифікат за допомогою інтернет-оголошень.

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Правоохоронці обшукали місця виготовлення підроблених продуктів та знайшли понад 11 тонн сировини, упаковки з логотипами та обладнання для фасування. За даними поліції, вони завдали правовласникам понад 3 млн грн збитків.

Нині поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України – незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

У Києві підробляли каву світових брендів

У Києві поліція викрили злочинне угруповання, яке займалося виробництвом фальсифікованої кави.

П’ятеро правопорушників виготовляли фальсифікат у шести складських приміщеннях і продавали його через інтернет під виглядом продукції відомих світових виробників. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України.