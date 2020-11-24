У Житомирі в амбулаторії чоловік напав на тридцятирічного лікаря сімейної медицини.

Того вечора вона саме чекала на пацієнта, коли до кабінету увірвався чоловік, і одразу – з претензіями.

За лікарку, яка перебуває на четвертому місяці вагітності, вступилася медсестра. І одразу ж дістала удар. Лікар пирснула нападнику в обличчя з перцевого балончика, однак чоловік ще більше оскаженів.

– Я бачу, шо він вже напав на медсестру – і я йому забризгала в очі. І він хапає мене за халат, за волосся, тягне через всі столи, кидає. Далі кидає стільчик в медсестру, хапає мене, тягне і кидає об підлогу й б‘є, – розповіла потерпіла.

Лікарка благала про допомогу, проте жоден із чоловіків у коридорі не відреагував. Знущання тривало, поки медперсонал не викликав поліцію.

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Жінка постраждала не лише морально, а й, насамперед, фізично, адже отримала струс мозку та загрозу вагітності.

– Причиною конфлікту є відмова лікарки в підписанні декларації на обслуговування саме цього чоловіка, – зазначила речниця поліції Житомирщини.

Це вже не перший випадок, коли чоловік кидається на лікаря. Два місяці тому агресивний чоловік уперше накинувся на лікарку. Тоді його навіть за це оштрафували.

– Результат судово-медичної експертизи має принципове значення для остаточної кваліфікації кримінального діяння. Залежно від того, як лікарі оцінять стан жінки після завершення лікування, ухвалюватиметься остаточне рішення щодо правової кваліфікації цієї події, – додали в поліції.

Медики констатують, що і раніше було чимало пацієнтів, які любили попсувати їм нерви, а від початку карантину відвідувачі стали ще агресивнішими та непередбачуваними.

Вбивство у Києві

У Києві чоловік убив свого товариша за допомогою стільця. Чоловіки разом охороняли квартиру у багатоповерхівці, в якій і жили.

Один з охоронців випадкового розбив безпровідний пристрій колеги. Це неабияк розлютило власника гаджета і він накинувся на товариша зі стільцем. Останніх ударів він завдав ніжкою.