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Наташа Тарчевська |

На Запоріжжі ґвалтівника 13-річної дівчинки відправили під домашній арешт

Прокуратура Запорізької області завершила розслідування у справі зґвалтування 13-річної дівчинки її неповнолітнім знайомим.

Суд обрав запобіжний захід 16-річному хлопцеві у вигляді домашнього арешту.

– До суду було скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України), – йдеться у повідомленні.

Згідно з законом, неповнолітньому ґвалтівнику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

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Історія справи

Наприкінці вересня хлопець 2004 року народження силоміць затягнув 13-річну школярку до себе додому та під загрозою фізичного насильства зґвалтував її.

Інцидент стався у Василькові Запорізької області.

До поліції звернулася матір постраждалої дівчинки. Слідчі того ж дня розшукали юнака за місцем його мешкання.

Джерело: Прокуратура Запорізької області

Фото: Dreamstime

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