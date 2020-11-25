На Запоріжжі ґвалтівника 13-річної дівчинки відправили під домашній арешт

Прокуратура Запорізької області завершила розслідування у справі зґвалтування 13-річної дівчинки її неповнолітнім знайомим.
Суд обрав запобіжний захід 16-річному хлопцеві у вигляді домашнього арешту.
– До суду було скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України), – йдеться у повідомленні.
Згідно з законом, неповнолітньому ґвалтівнику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.
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Історія справи
Наприкінці вересня хлопець 2004 року народження силоміць затягнув 13-річну школярку до себе додому та під загрозою фізичного насильства зґвалтував її.
Інцидент стався у Василькові Запорізької області.
До поліції звернулася матір постраждалої дівчинки. Слідчі того ж дня розшукали юнака за місцем його мешкання.
Джерело: Прокуратура Запорізької області