У Київській області поліція затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат у власному автомобілі. Йому загрожує строк від п’яти років позбавлення волі.

56-річний фотограф розбестив 15-річну дівчину у салоні авто. За даними слідства, він упродовж кількох років займався розпустою з 17-річною та іншими неповнолітніми дівчатами.

Під час обшуків у квартирі чоловіка оперативники знайшли ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які відправили на експертизу. Також вони вилучили автівку, у якій підозрюваний розбещував дівчат.











Розбещував неповнолітніх в авто: на Київщині затримали відомого фотографа / 3 фотографии

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 КК України – розбещення неповнолітніх. Чоловіку повідомили про підозру, запобіжний захід для нього обере суд.