У Київській області поліція затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат у власному автомобілі. Йому загрожує строк від п’яти років позбавлення волі.
56-річний фотограф розбестив 15-річну дівчину у салоні авто. За даними слідства, він упродовж кількох років займався розпустою з 17-річною та іншими неповнолітніми дівчатами.
Під час обшуків у квартирі чоловіка оперативники знайшли ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які відправили на експертизу. Також вони вилучили автівку, у якій підозрюваний розбещував дівчат.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 КК України – розбещення неповнолітніх. Чоловіку повідомили про підозру, запобіжний захід для нього обере суд.
У Запоріжжі п’яний чоловік розбещував двох дітей
На Запоріжжі слідчі закінчили досудове розслідування щодо чоловіка, який розбещував двох малолітніх дітей. Йому загрожує до восьми років за ґратами.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Фото: МВС