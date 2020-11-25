У селищі Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області чоловік кулаками забив кохану. Кривава трагедія розігралася в родині Галини Мельничук.
У селі вона мешкала більше 15-ти років, а от її новообраний співмешканець з’явився тут всього п’ять місяців тому. Про нового сусіда селищем одразу пішла недобра слава.
– Він мені якийсь підозрілий був, а він каже так, ніби у тюрмі сидів. Олег знаходиться в розшуку по несплаті аліментів, – розповіла сусідка загиблої.
Читайте: На Донеччині чоловік через ревнощі вбив дружину та втік з двома дітьми
З появою Олега на Галині сусіди стали частенько помічати синці. Та на всі питання жінка заперечувала знущання з боку нового чоловіка.
Вбивство 48-річної Галини сталося за дверима її власного будинку. Того вечора сімейне подружжя розсварилося і звичайний скандал стрімко переріс у бійку.
Олег буквально накинувся на жінку та щосили гамселив бідолашну по голові. Вижити після смертельних побоїв у нещасної не було жодного шансу.
Після розправи 37-річний чоловік сам зателефонував до поліції та повідомив, що Галина несподівано померла. А сам відмивав оселю, аби приховати сліди.
Але план чоловіка не спрацював – правоохоронці його затримали одразу. Суд відправив чоловіка на два місяці у слідчий ізолятор на час слідства.
Якщо вину чоловіка повністю доведуть – йому світить 10 років в’язниці.
Перерізав горло коханці
У Львові 39-річний чоловік жорстоко вбив свою коханку, перерізавши їй сонну артерію.
Труп 44-річної жінки знайшла тітка вбивці, яка навідалася до племінника в гості. Вбита лежала у ліжку, і спочатку здавалося, що вона просто спить.