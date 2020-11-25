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Факти / Надзвичайні події
Андрій Жигайло |

У Черкаській області чоловік забив кохану кулаками до смерті

У селищі Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області чоловік кулаками забив кохану. Кривава трагедія розігралася в родині Галини Мельничук.

У селі вона мешкала більше 15-ти років, а от її новообраний співмешканець з’явився тут всього п’ять місяців тому. Про нового сусіда селищем одразу пішла недобра слава.

– Він мені якийсь підозрілий був, а він каже так, ніби у тюрмі сидів. Олег знаходиться в розшуку по несплаті аліментів, – розповіла сусідка загиблої.

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З появою Олега на Галині сусіди стали частенько помічати синці. Та на всі питання жінка заперечувала знущання з боку нового чоловіка.

Вбивство 48-річної Галини сталося за дверима її власного будинку. Того вечора сімейне подружжя розсварилося і звичайний скандал стрімко переріс у бійку.

Олег буквально накинувся на жінку та щосили гамселив бідолашну по голові. Вижити після смертельних побоїв у нещасної не було жодного шансу.

Після розправи 37-річний чоловік сам зателефонував до поліції та повідомив, що Галина несподівано померла. А сам відмивав оселю, аби приховати сліди.

Але план чоловіка не спрацював – правоохоронці його затримали одразу. Суд відправив чоловіка на два місяці у слідчий ізолятор на час слідства.

Якщо вину чоловіка повністю доведуть  – йому світить 10 років в’язниці.

Перерізав горло коханці

У Львові 39-річний чоловік жорстоко вбив свою коханку, перерізавши їй сонну артерію.

Труп 44-річної жінки знайшла тітка вбивці, яка навідалася до племінника в гості. Вбита лежала у ліжку, і спочатку здавалося, що вона просто спить.

Джерело: Надзвичайні новини

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