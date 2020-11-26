До львівських правоохоронців зателефонував 27-річний мешканець одного з сіл Жовківського району. Чоловік повідомив, що 22 листопада він у стані алкогольного сп’яніння вбив свого сусіда, а його тіло ніби-то можна знайти під мостом у селі.
На місце події вирушили поліцейські та кінологи з собаками.
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– Тіла нібито вбитого чоловіка правоохоронці не виявили, натомість під час перевірки встановили, що він живий, та протягом півгодини виявили його, неушкодженого, за місцем проживання, – розповіли у ГУ НП у Львівській області.
Чоловіка, який повідомив про вбивство, правоохоронці оштрафували.
На Чернігівщині чоловік зарубав кохану і пішов “шукати” її до копів
До чернігівських поліцейських звернувся 31-річний чоловік, який заявив про зникнення 34-річної жительки одного з сіл Коропського району.
За його словами, жінка пішла з дому ще 17 листопада після телефонної розмови з невідомим і досі не повернулася. Проте виявилося, що саме чоловік є вбивцею.