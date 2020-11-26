До львівських правоохоронців зателефонував 27-річний мешканець одного з сіл Жовківського району. Чоловік повідомив, що 22 листопада він у стані алкогольного сп’яніння вбив свого сусіда, а його тіло ніби-то можна знайти під мостом у селі.

На місце події вирушили поліцейські та кінологи з собаками.

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– Тіла нібито вбитого чоловіка правоохоронці не виявили, натомість під час перевірки встановили, що він живий, та протягом півгодини виявили його, неушкодженого, за місцем проживання, – розповіли у ГУ НП у Львівській області.

Чоловіка, який повідомив про вбивство, правоохоронці оштрафували.

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