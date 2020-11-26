Розбещував школярку в Likee: у Харкові судитимуть 39-річного педофіла

У Харкові повідомили про підозру та взяли під варту 39-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо 11-річної дівчинки.

Згідно з матеріалами слідства, мешканець Житомира зареєструвався в соціальній мережі Likee та почав спілкуватися з 11-річною дівчиною: себе ж чоловік видавав за 13-річного підлітка.

– За допомогою месенджерів зловмисник вів з дівчинкою цинічну бесіду на сексуальні теми, навчав її статевим збоченням, а також просив її сфотографувати та зняти себе на відео себе і відправити йому, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Усього задокументовано сім епізодів злочинної діяльності вказаного чоловіка. Ухвалою суду йому обрано запобіжний у вигляді утримання в СІЗО строком на 60 діб.

Ч. 2 ст. 156 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура