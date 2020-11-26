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Валентина Летяк |

Тяжка травма голови: до лікарні Дніпра привезли півторамісячне немовля

До обласної дитячої лікарні у Дніпрі з Покровська Донецької області санавіацією доставили півторамісячного хлопчика з травмою голови.

Стан немовляти тяжкий, батьки знаходяться поряд з дитиною.

Поліція Покровська вивчає обставини, за яких сталося травмування хлопчика. Поки відомо, що родина на обліку у соціальних службах не перебуває.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 ККУ – Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Влітку з багатоповерхівки у Харкові випала жінка з немовлям.

42-річна жінка, її шестимісячний син і 53-річний чоловік жили в будинку на 19-му поверсі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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