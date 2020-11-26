У Німеччині провели рейд у справі нелегального працевлаштування українців

Федеральна поліція Німеччини разом зі співробітниками митної служби провела 25 листопада масштабну спецоперацію по всій країні. Причиною стало нелегальне працевлаштування у сфері догляду в домогосподарствах громадян України.

До операції залучили близько тисячі правоохоронців, обшуки провели у 130 житлових і комерційних приміщеннях у 13 федеральних землях.

Одночасно з обшуками на території Німеччини, слідчі дії щодо трьох головних підозрюваних в рамках правової допомоги провела прокуратура Польщі.

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Підставою для слідчих дій стало розслідування справи проти трьох громадян Польщі і пов’язаної з ними 71 особи на території Німеччини. Щодо цих осіб ведеться слідство за підозрою у незаконному працевлаштуванні іноземців, а також незаконному позбавленні і розкраданні заробітної плати.

Розслідування справи розпочалося близько трьох років тому, коли увагу правоохоронних органів викликали громадяни України, які приїжджали нібито з туристичною метою, але насправді працювали у країні.

У поліції також зазначають, що наймані працівники з України не мали необхідної кваліфікації, щоб надавати послуги з догляду.

Загалом поліція розслідує близько 1,4 тис. випадків нелегального перебування та працевлаштування в Німеччині, головно щодо жінок з України.

Заробітчани з України

Найпопулярніші країни серед трудових мігрантів – Польща, Італія, Німеччина, Чехія та Іспанія. Перекази, які вони пересилають до України колосальні – майже 10% ВВП України.

Проте більшість грошей проходять повз державний бюджет. Тому в Україні вирішили взяти це під контроль. І пропонують оподатковувати усіх заробітчан.