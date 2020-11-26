ДТП у Рівненській області: загинули матір і син

У Рівненській області поблизу міста Березне на автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів сталася аварія за участю автомобіля ВАЗ 2107 та вантажівки.

В результаті ДТП жінка, яка перебувала за кермом ВАЗу, і її син віком близько 12 років загинули на місці. До реанімаційного відділення Березнівської лікарні госпіталізували двох дітей восьми та п’яти років, які також перебували у цьому автомобілі.

Водій вантажівки не постраждав.

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На місці події наразі працюють поліцейські, рятувальники та медики.



















У смертельній ДТП на Рівненщині загинули матір і син, ще двоє дітей – в реанімації / 5 фотографий

Смертельна ДТП у Кривому Розі

25 листопада у Кривому Розі автобус зіткнувся з двома легковиками, внаслідок чого одна людина загинула і ще двоє постраждали. Один із них перебуває у важкому стані.

В автобус промислового підприємства врізався Volkswagen, а потім легковик ВАЗ.