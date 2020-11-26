Щонайменше семеро людей потонуло поблизу Канарських островів внаслідок аварії шлюпки, яка перевозила африканських мігрантів.
Рятувальники підтвердили, що урятували 28 людей й виявили сім тіл зі шлюпки, що перевернулася всього за кілька метрів від берега.
Рятувальна операція досі триває, оскільки ще є ймовірність знайти живих.
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Трагедія трапилася після того, як 24 листопада понад 300 мігрантів на кількох малих суднах та шлюпках висадилися на узбережжі Канарських островів, припливши з Північної Африки.
Аварія судна в Африці
У кінці жовтня близько 140 людей потонуло у результаті аварії судна з мігрантами біля берегів Сенегалу (Африка).
На борту перебувало близько 200 осіб.
У Міжнародній організації з міграції назвали цю корабельну аварію найсмертоноснішою у 2020 році.
Джерело: Сіньхуа