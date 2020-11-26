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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

За кілька метрів від берега: біля Канарських островів затонуло судно з мігрантами

Щонайменше семеро людей потонуло поблизу Канарських островів внаслідок аварії шлюпки, яка перевозила африканських мігрантів.

Рятувальники підтвердили, що урятували 28 людей й виявили сім тіл зі шлюпки, що перевернулася всього за кілька метрів від берега.

Рятувальна операція досі триває, оскільки ще є ймовірність знайти живих.

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Трагедія трапилася після того, як 24 листопада понад 300 мігрантів на кількох малих суднах та шлюпках висадилися на узбережжі Канарських островів, припливши з Північної Африки.

Аварія судна в Африці

У кінці жовтня близько 140 людей потонуло у результаті аварії судна з мігрантами біля берегів Сенегалу (Африка).

На борту перебувало близько 200 осіб.

У Міжнародній організації з міграції назвали цю корабельну аварію найсмертоноснішою у 2020 році.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Dreamstime

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