Кинув заробітчан на 150 тис.: у Запоріжжі затримали інтернет-шахрая

У Запоріжжі кіберполіція затримала 34-річного чоловіка, який займався інтернет-шахрайством та пропонував фейкове працевлаштування у країнах ЄС.

Жертвами шахрая стали понад десять осіб, а загальна сума його “заробітку” сягає 150 тис. гривень.

– Фігурант розміщував в Інтернеті оголошення про працевлаштування в Європі. Головною умовою була оплата нібито послуг з оформлення документів. Однак після отримання грошей від охочих підзаробити – зловмисник зникав, – йдеться у повідомленні.

Заробітчанам чоловік обіцяв гарну заробітну плату – понад 50 тис. гривень щомісячно.

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За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Instagram-шахрайство – до восьми років в’язниці

У Кіровоградській області кіберполіція викрила дівчину, яка займалася Instagram-шахрайством за допомогою продажу неіснуючого одягу.

Слідство встановило, що фігурантка блокувала покупців після того, як вони відправляли передоплату.

На такій схемі зловмисниця встигла збагатитися на майже 500 тис. грн.

За скоєний злочин їй загрожує до восьми років позбавлення волі.