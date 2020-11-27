У Києві блокували діяльність цеху, в якому незаконно виробляли набої для вогнепальної зброї.

При обшуках виявили матеріали для виробництва та готові патрони, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, нелегальний бізнес організували двоє киян. Вони орендували цех на території одного зі столичних підприємств. На ньому вони встановили обладнання, а також зберігали речовини для виготовлення патронів і готову продукцію.

Клієнтів зловмисники підшукували на спеціалізованих інтернет-ресурсах та сторінках в соцмережах, а замовлення відправляли поштою.

Читайте: СБУ викрила міжнародний канал торгівлі військовими предметами





















Виготовляли 10 тис. патронів у день: СБУ у Києві заблокувала незаконне виробництво / 6 фотографий

Щодня виготовляли до 10 тис. патронів і маркували продукцію власним “брендом”.

Під час обшуків було вилучено 137 кілограмів пороху, 20 тис. готових набоїв, 131 ємність з кулями, 50 тис. капсулів, дві рушниці, документацію і ноутбук з клієнтською базою.

У цеху виявлено дев’ять верстатів для повного циклу виробництва патронів, електричну плавильну піч та інше обладнання.

Торговець зброєю

В Одеській області правоохоронці виявили арсенал зброї.

Небезпечні предмети знайшли у двох будинках 51-річного чоловіка. У них він переховував револьвер, п’ять гвинтівок, кулемет, автомат, пістолет, два корпуси гранат РГД-33 та понад 1 тис. набоїв різного калібру.

Нині чоловіка затримали, за нелегальне зберігання небезпечних предметів йому загрожує ув’язнення.

Джерело: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України