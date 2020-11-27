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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Змушував кримчан служити в армії РФ: СБУ викрила “військового комісара”

Служба безпеки України викрила одного із “військових комісарів” тимчасово окупованого Криму.

Чоловік, обіймаючи “керівну посаду” у 2016 році, організовував примусові призовні кампанії на строкову військову службу до Збройних сил РФ.

Він залякував кримчан, погрожуючи їм кримінальною відповідальністю за відмову від служби.

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Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Нині слідство у справі триває.

Викриття “екс-керівника ДНР”

Працівники СБУ викрили одного з “колишніх керівників ДНР”.

Чоловіка призначили “заступником міністра палива та енергетики ДНР”. Під час своєї незаконної діяльності він забезпечував бойовиків паливом.

Детальніше про викриття “екс-керівника ДНР” читайте на Фактах ICTV.

Джерело: СБУ

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