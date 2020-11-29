На Київщині іноземці спалили автомобіль ресторатора

У Київській області вночі пошкодили автомобіль Audi, який належить місцевому ресторатору. Зловмисники облили капот легкозаймистою речовиною, підпалили та зникли у невідомому напрямку.
– Ними виявилися двоє іноземців 44-річний громадянин Туреччини та 39-річний чоловік з Азербайджану. Поліцейські вилучили у них автомобіль Volkswagen, на якому вони пересувались під час скоєння злочину, – розповіли у ГУ НП у Київській області.
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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Підозрюваних загрожує від трьох до десяти років за ґратами.
Стрілянина у Дніпрі
У суботу зранку, 28 листопада, у центрі Дніпра сталася стрілянина. Унаслідок інциденту постраждали чотири людини.
Стрілянина сталася близько 5.00 28 листопада в кафе. Як з’ясувала поліція, заклад працював уночі за попередньою домовленістю з адміністрацією, порушуючи карантинні обмеження.