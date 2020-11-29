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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Пожартували: на Прикарпатті школярки отруїли проносним однокласників

В одній зі шкіл Рожнятова на Прикарпатті дві учениці п’ятого класу захотіли пожартувати і підсипали у газовану воду лікарський засіб для проносу та пригостили однокласників.

Про це повідомила прес-секретар ГУ НП в Івано-Франківській області Христина Максимчак.

До поліції звернувся житель Рожнятівського району та повідомив, що його онука госпіталізували через отруєння у школі. Також з цього навчального закладу до лікарні потрапили ще четверо дітей.

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Стан дітей задовільний, загрози життю не було.

Правоохоронці склали протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) ККУ.

Отруєння у школі на Харківщині

У Харківській області зафіксовано масове отруєння серед вихованців одного навчального закладу. У місті Дергачі захворіло 37 учнів.

У всіх дітей встановлено діагноз гостра кишкова інфекція.

Джерело: Суспільне

Фото: Dreamstime

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