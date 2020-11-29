У Києві стався вибух біля офісу однієї з політичних партій

У Києві в ніч на 29 листопада стався вибух біля офісу однієї з політичних партій, через що поліція порушила одразу дві кримінальні справи.

Вибух стався біля громадської приймальні лідера однієї з партій на вулиці Зої Гайдай, ймовірно це була граната. В результаті вибуху ніхто не постраждав, частково був пошкоджений паркан та двері будинку.

Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, залишки імовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

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За даним фактом порушено дві справи: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і 1 ч. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Загинуло троє людей

У Київській області сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок інциденту 27 листопада у населеному пункті Воропаїв згоріло троє людей.

Нині рятувальники встановлюють особи померлих.