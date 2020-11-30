Обшуки на Закарпатті: сепаратисти надрукували матеріали про “Велику Угорщину”

Функціонери одного з місцевих благодійних фондів у Закарпатській області підозрюються в спробі підірвати державний суверенітет України.
Фігуранти намагалися популяризувати створення етнічної автономії в Закарпатті, надрукувавши різні матеріали про так звану Велику Угорщину.
Ці та інші докази протиправної діяльності вилучили працівники Служби безпеки України під час обшуків.
Також слідство досліджує факти сприяння іноземній державі з боку окремих українських громадських діячів. Їхні дії мають ознаки державної зради, зазначили в СБУ.
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Організація “референдуму” за незалежність “ЛНР”
30 листопада прокуратура Луганської області повідомила, що одного з депутатів Троїцької селищної ради підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.
За даними слідства, 11 травня 2014 року політик взяла участь в організації та проведенні так званого референдуму на підтримку незалежності “ЛНР”.