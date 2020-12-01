40 хвилин чекав на допомогу: на Буковині чоловік помер у приймальні лікарні

Поліція у Чернівецькій області відкрила кримінальну справу через смерть чоловіка в приміщенні приймального відділення Вижницької центральної районної лікарні.

Очевидці викликали правоохоронців 30 листопада і повідомили, що 69-річний житель села Виженка міг померти в медзакладі через те, що лікарі не надали йому вчасно допомогу.

Один із присутніх у той момент у лікарні повідомив, що загиблий 40 хвилин чекав на лікарів.

Медики зі свого боку надали правоохоронцям лікарське свідоцтво про ненасильницьку смерть чоловіка.

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому невідомий свариться з лікарями через нібито недбальство медиків, яке призвело до смерті людини.

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Історія про смерть батька, який віддав кисень сину

18 листопада українські ЗМІ опублікували інформацію волонтера Дани Ярової про смерть чоловіка із Covid-19 у третій міській лікарні Білої Церкви, який помер нібито через те, що віддав свою добову дозу кисню сину.

Міністерство охорони здоров’я зі свого боку заявило, що провело перевірку і не виявило нестачі кисневих концентраторів у лікарні.